Spaccia cocaina in pieno centro, arrestato

Durante un servizio di contrasto allo smercio di stupefacenti, un uomo è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, in quanto sorpreso in flagranza in via Petrarca a cedere una dose di cocaina a una genovese di 46 anni, che sarà segnalata alla prefettura quale assuntrice.

Lo spacciatore, identificato in un 57enne originario del Gambia, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera alle forze dell'ordine, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 20 grammi circa della stessa sostanza suddivisa in 16 dosi e della somma di 370 euro, il tutto sequestrato.

Lo spacciatore è stato trasferito nel carcere di Marassi.