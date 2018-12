Multe fuori dall'Ansaldo, Garassino: «Chiariremo la situazione»

Raffica di multe alle auto dei dipendenti di Ansaldo e vicine ditte posteggiate in corso Perrone con due ruote sul marciapiede. È stata l'amara sorpresa per circa un'ottantina di lavoratori che si sono trovati sul parabrezza una sanzione da sessanta euro. «Non è stata un'iniziativa del Comando, nè del distretto territoriale, sono stato informato a cose fatte, ma va detto che si tratta di sanzioni legittime da un punto di vista formale», è il commento del Comandante della polizia Locale Gianluca Giurato.

Prima del crollo di ponte Morandi i dipendenti posteggiavano nella vicina via Lorenzi, ora interdetta al transito. Con l'apertura di corso Perrone, che ha liberato in parte la Valpolcevera dalla morsa del traffico, chi entra al lavoro all'Ansaldo ha trovato questa soluzione, non gradita però alla Municipale.

«Oggi incontrerò il comandante Giurato per chiarire la situazione e verificare per quale motivo l’agente che ha elevato le sanzioni si trovasse in quella zona e non in quella che gli era destinata, valutando eventualmente un provvedimento disciplinare», ha detto a Genova Today l'assessore alla sicurezza Garassino. «Detto questo, è importante ricordare che le auto non possono parcheggiare sul marciapiede mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni: la tolleranza c’è, a patto che non rappresenti un rischio».