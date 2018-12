Via Perlasca, giovedì la riapertura integrale

Il momento che tanti aspettavano è finalmente arrivato: giovedì mattina riapre integralmente via Perlasca, la strada che corre proprio sotto quanto resta del ponte Morandi oltre che una delle più importanti per quanto riguarda la viabilità del ponente e della Valpolcevera.

L’inaugurazione è prevista per le 9 del 20 dicembre, quando la strada verrà riaperta a doppio senso di marcia dal ponte di Cornigliano a Via Polonio.

Cambia dunque ancora una volta l’assetto del traffico, in particolare per chi da ponente dovrà imboccare via Perlasca: realizzata appositamente una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra via Campi e via Perlasca, chi da ponente vorrà imboccare via Perlasca non potrà più svoltare a sinistra sul ponte di Cornigliano, ma dovrà proseguire, entrare nella rotatoria sotto il ponte della ferrovia e poi prendere via Perlasca da via Pieragostini. Questo per dare modo ai veicoli provenienti dalla Valpolcevera di percorrere il ponte di Cornigliano.

Da martedì sera, gli uomini dell’assessorato Mobilità stanno lavorando per posizionare cartelli e indicazioni per la nuova viabilità, tentando anche di tracciare la segnaletica orizzontale nonostante il maltempo. All’inaugurazione di giovedì mattina saranno presenti il sindaco Marco Bucci e il governatore ligure Giovanni Toti, rispettivamente commissario per la ricostruzione e per l’emergenza del ponte Morandi.