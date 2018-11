Viabilità post Morandi, Bucci: «Entro Natale riaperte via Perlasca e corso Perrone»

Due settimane per demolire quanto resta della pila 9 del ponte Morandi, dopodiché sarà possibile aprire via Perlasca, mentre corso Perrone potrebbe venire riaperto già venerdì sera: è quanto ha assicurato il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, all’inaugurazione della Genova Smart Week, parlando di uno dei provvedimenti più attesi dai residenti della Valpolcevera e più in generale del ponente per portare un po’ di sollievo alla viabilità.

«Entro Natale avremo pronto un discreto pacchetto di risultati - ha detto Bucci nel Salone di Rappresentanza di Tursi - avremo corso Perrone e via Perlasca, che si aggiungono a via 30 giugno e via della Superba già sono disponibili».

Il sindaco ha quindi ricordato anche l’imminente inaugurazione del cosiddetto “lotto 10”, la rampa che collegherà il casello autostradale di Genova Aeroporto alla Guido Rossa, che dovrebbe venire aperto entro la fine di novembre.

Confermata, inoltre, l’inizio della demolizione del Morandi a dicembre: «Inizieremo entro Natale», ha ribadito Bucci, che ha fissato al 26 novembre il termine per l’invio di proposte da parte di aziende che vogliono partecipare al progetto di demolizione e ricostruzione del nuovo viadotto. Le modalità di partecipazione a quella che è stata definita una “indagine di mercato” per capire l’approccio all’opera sono contenute nel sesto decreto che Bucci ha firmato come commissario straordinario per la ricostruzione.