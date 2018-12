Via Perlasca, al via i lavori per la riapertura integrale

Dovrebbe essere riaperta entro la fine della settimana via Perlasca, la strada che corre sotto quanto resta del ponte Morandi, in piena zona rossa, considerata fondalmentale per riportare alla normalità la viabilità cittadina.

Nella serata di martedì, infatti, nel tratto tra via Polonio e via Campi - quello già riaperto - è stato istituito il doppio senso di marcia con una corsia per ogni direzione, ed è stata disegnata una segnaletica provvisoria. Tutte operazioni propedeutiche alla riapertura della strada, che il sindaco-commissario Marco Bucci ha promesso per giovedì, massimo venerdì.

Anche su via Fillak e sulla sua riapertura Bucci si è detto ottimista: con l'avvio dei lavori per la demolizione verranno costruite 6 torri di acciaio finalizzate a mettere in sicurezza i tronconi superstiti, "puntelli" che sostituiranno i sensori e consentiranno di iniziare le operazioni di bonifica delle case che verranno demolite. Con le torri e con il ponte in sicurezza, ha detto il primo cittadino in consiglio comunale, via Fillak potrà essere riaperta prima dell'inizio della demolizione vera e propria.