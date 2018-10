Crollo Morandi, allo studio modifiche per facilitare l'accesso a Certosa e Rivarolo

Il Consiglio comunale di giovedì 18 ottobre 2018, come di consueto, è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Maria Tini (M5S) ha domandato se è possibile rendere carrabile ponte Campi, utilizzando la passerella all'altezza dell'Ansaldo, che ora è pedonale. Anche Cristina Lodi (Pd) ha chiesto quando verranno aperti i collegamenti da e per Certosa: il ponticello di via Perlasca per consentire l'immissione su via Trenta Giugno e la possibilità di svoltare davanti all'ex centrale del latte, per ritornare a Rivarolo senza dover andare fino a Bolzaneto.

La replica dell'assessore Matteo Campora: «Siamo in una fase di monitoraggio dei flussi di traffico. Il collega assessore alla Mobilità Stefano Balleari comunica che al momento non si può svoltare a sinistra da via Trenta Giugno verso via Perlasca in quanto si tratta di due quote diverse. È allo studio la possibilità di attivare il doppio senso di circolazione in via Perlasca, tratto monte, e questo permetterà l'accesso alla zona di Certosa e Rivarolo percorrendo via Campi-Custo-Fratelli Bronzetti. La manovra di svolta per i veicoli diretti verso Pontedecimo è già consentita, mentre la possibilità di svolta nella zona della centrale del latte non è stata presa in considerazione in questa prima fase. La situazione della viabilità è sottoposta a un continuo monitoraggio, in modo da porre in essere correttivi, anche sulla base delle indicazioni che ci arriveranno dai cittadini, delle aziende, del Municipio».