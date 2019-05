Il Parco delle Mura si rifà il look: restyling di boschi, aree verdi e percorso ginnico

Dopo il percorso di “urban fitness” presentato lo scorso aprile, anche il parco del Peralto si rifà il look con un progetto promosso dal Comune che porterà alla creazione di nuovi percorsi con arredo urbano e aree di sosta e rinnovamento e messa in sicurezza del verde e del patrimonio boschivo.

I lavori partiranno a giugno, coordinati dall’assessorato ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate, che ha elaborato un piano presentato in mattinata a Palazzo Tursi dall'assessore Paolo Fanghella. Obiettivo, riqualificare e recuperare le proprietà boschive del Comune di Genova nell’area del Righi-Peralto con un investimento totale di 1,2 milioni di euro.

Gli interventi di restyling riguardano principalmente due aspetti: il primo è mirato al miglioramento boschivo, il secondo al ripristino di percorsi e aree di sosta. Nel verde si interverrà con rimboschimenti, rinfoltimenti e diradamenti selettivi finalizzati alla rinaturalizzazione del bosco, riducendo la presenza delle conifere non autoctone, in particolare pini e cedri, a favore delle latifoglie locali, principalmente querce e frassini. Favorendo la biodiversità, si riuscirà a ridurre il rischio di incendi boschivi e a incrementare la capacità di resistenza al passaggio del fuoco, tradizionale nemico delle nostre alture in tutti i periodi dell'anno. L'intervento è previsto su un totale di 51,5 ettari.

Per quanto riguarda le aree di valenza prettamente turistica e ricreativa, sono previsti invece interventi di sistemazione del percorso ginnico superiore, per una lunghezza di circa 1.850 metri; il ripristino e manutenzione delle aree di sosta poste sul terrapieno delle mura, dopo la Casetta Rossa; la sistemazione del percorso ginnico inferiore e sentieri di collegamento per una lunghezza di circa 2.750 metri; il ripristino aree e piazzali nei pressi di Giardini Calcagno e di Oregina. Le opere di miglioramento riguarderanno anche i muri a secco lungo i percorsi, i tratti di selciato e la riqualificazione degli elementi in legno ammalorati.