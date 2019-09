In casa fucile, pistole e carabina, ma non rinnova il porto d'armi dal 1981

I carabinieri della stazione di Carignano, a conclusione di accertamenti in materia di armi a seguito di un intervento per un dissidio in famiglia, hanno denunciato per porto abusivo di armi munizioni e mancato cambio di residenza un pensionato 83enne genovese.

L'uomo, titolare di un porto d'armi rilasciato nel 1981 e mai rinnovato, è stato trovato in possesso di un fucile, di due pistole e una carabina, di cui non ha mai comunicato il cambio di luogo di detenzione, nonché di vario munizionamento, detenuto senza autorizzazione.

Le armi sono state sequestrate.