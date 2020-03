Coronavirus, la procura: «Pene più severe per chi viola il decreto»

Giro di vite ai controlli e alle pene per chi viola il decreto “Io resto a casa”, a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto del premier che stabilisce misure ancora più restrittive.

Anche la procura di Genova ha infatti annunciato l’intenzione di applicare non più l’articolo 650 del codice penale (inosservanza delle disposizioni dell’autorità) ma l’articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie.

Nello specifico, la norma punisce chi non osserva un ordine "legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva". Il reato prevede una pena congiunta dell'arresto fino a 6 mesi e di un’ammenda fino a 400 euro, e soprattutto non è sottoposti a oblazione, e non si può quindi pagare per estinguerlo.

Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, avrebbe già inviato una direttiva specifica alle forze dell'ordine. Sabato scorso era stata la procura di Milano a valutare l'ipotesi di dare un’ulteriore stretta contro chi viola il Dpcm. Soprattutto nei confronti dei recidivi, che anche a Genova sono stati “pizzicati” dalla polizia.

È il caso, per esempio, del 49enne di origini sarde denunciato insieme con un 28enne polacco dopo essere stato trovato sulle panchine di piazza Brin a bere birra, già denunciato lo scorso 16 marzo per lo stesso motivo. Tra lunedì e martedì, la polizia ha denunciato una decina di persone, e ha già applicato il nuovo articolo nei confronti di una ragazza che da Marassi si è spostata in via del Campo, nel centro storico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.