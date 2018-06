Pegli e Voltri, le fermate Amt prendono il nome da musei e parchi

Dopo Villa Croce e Palazzo Reale, anche le fermate degli autobus Amt di Pegli e Voltri avranno nomi dedicati per facilitare l’individuazione delle ville, dei musei e dei parchi che compongono il patrimonio artistico e culturale del ponente genovese.

La proposta arriva dall’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, ed è stata accolta dal collega alla Mobilità, Stefano Balleari: «Ho acconsentito volentieri alla richiesta della collega Bordilli perché con Amt abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione delle fermate, scegliendo di rinominare quelle che si trovano nelle immediate vicinanze di monumenti, ville e musei - ha confermato il vicesindaco - Nei prossimi giorni le ville Duchessa di Galliera a Voltri, Pallavicini a Pegli e il Museo Navale troveranno spazio anche sulle fermate di Amt che li servono; i loro riferimenti saranno leggibili sulle testate delle fermate, nella descrizione dei percorsi e saranno annunciate dai vocalizzatori audio a bordo dei bus. Un modo per aiutare genovesi e turisti a muoversi con sempre maggiore facilità sulla rete di AMT per scoprire le bellezze della città”.

Quali sono le fermate che cambiano nome

In totale sono 4 le fermate cui è stata cambiata la denominazione, presenti sul percorso delle linee 1 e 93:

Linea 1: la fermata Camozzini 1/Gaggero è rinominata Camozzini 1/ Villa Duchessa

Linea 1: la fermata Lungomare di Pegli1/Pegli FS diventa Lungomare 1/FS Musei Pallavicini

Linee 93/189/190: la fermata Pegli FS/Ponchielli è rinominata Pegli FS/Musei Pallavicini

Linea 93: la fermata Ricasoli/Bonavino diventa Ricasoli / Museo Navale

«La mobilità deve favorire l’aumento delle conoscenze, stimolare curiosità e voglia di approfondire - precisa Marco Beltrami Amministratore Unico di Amt - L’idea di rendere la nomenclatura di alcune fermate più vicina alle bellezze del nostro territorio ci è piaciuta molto e con piacere abbiamo aderito alle richieste ricevute».