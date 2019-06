Pegli, in vendita l'ex ospedale Martinez

In vendita l’ex ospedale Martinez di Pegli: Arte, l’azienda regionale territoriale per l'edilizia del capoluogo ligure, ha annunciato che l’edificio verrà battuto con una base d'asta di 3,5 milioni di euro e un cambio di destinazione a uso residenziale.

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola a Genova in consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione del capogruppo Giovanni Pastorino (Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria). «Il bene deve essere venduto e c'è un piano per la venduta - ha detto Scajola - Ci sono alcuni interventi urgenti di manutenzione da fare per rendere lo stabile adeguato e appetibile».

Da parte di Pastorino, una replica legata proprio la cifra fissata come base d’asta: «cNon si presenterà nessuno - ha detto il consigliere - anche considerato il grave stato di abbandono dell'immobile e la presenza di amianto nella struttura». La proposta alternativa, quella di destinare i 1.700 metri quadrati occupati dalla struttura a un progetto di co-housing «di cui Genova è sprovvista».