Pegli, alla guida con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite

La sera di venerdì 29 marzo 2019 la pattuglia Gamma 7 in via Pegli, nel corso di un controllo relativo alla circolazione stradale, ha fermato un veicolo, il cui condecente è stato sottoposto al controllo per la guida in stato di ebbrezza, ed è stato evidenziato un tasso alcolemico nella prima prova pari a 2,02 g/l e nella seconda pari a 2,09 g/l. L'uomo, un trentasettenne italiano, è stato denunciato.

Nella stessa notte la pattuglia Centro ha contestato cinque guide in stato di ebbrezza: in via Dante, via Serra, piazza Brignole, corso Dogali e piazza Manin. Tra le persone sanzionate un neopatentato, due denunce per superamento del limite oltre gli 0,8 g/l, e un totale di 50 punti patente decurtati.