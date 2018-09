«Un'ora per percorrere il lungomare», mattinata da incubo a Pegli

Mercoledì mattina da incubo sulle strade del ponente genovese, dove nell’ora di punta si sono formate lunghe code in direzione del centro città.

La situazione più problematica a Pegli: poco dopo le 8 la circolazione verso Sestri Ponente era completamente bloccata, con i maggiori disagi all’altezza dell’incrocio con via Varenna. Un mezzo pesante in avaria a Cornigliano ha dato il colpo di grazia: sul lungomare si è formata una lunghissima coda fatta di auto, autobus e qualche mezzo pesante tutti praticamente fermi, con gli automobilisti costretti a restare nel traffico per un'ora per percorrere pochi metri. A testimoniare la situazione difficile, molte foto condivise su Facebook anche per mettere in guardia e invitare a usare maggiormente i mezzi pubblici.

Problemi, come da qualche settimana è ormai consuetudine, anche a Sestri Ponente e Bolzaneto, all’altezza di via Colano, per gli accessi all’autostrada. Ma il timore maggiore è per il peggioramento del meteo in vista dell'autunno, ormai ufficialmente iniziato: abbassamento delle temperature (come è accaduto tra martedì e mercoledì) e piogge comporterebbero ancora più auto su strada, con conseguente paralisi totale del traffico. E i treni non sembrano in grado di risolvere il problema: sempre mercoledì mattina i convogli diretti verso Brignole erano pieni al punto da rendere impossibile la chiusura delle porte dopo che moltissime persone, vedendo il traffico, hanno preferito provare con il treno.