Divieto di balneazione a Pegli e a Sturla, «Trovati colibatteri fecali»

Il Consiglio comunale odierno è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Mauro Avvenente (Pd) e Lorella Fontana (Lega SP) hanno chiesto spiegazioni sui divieti di balneazione, a seguito dei dati di Arpal sulla qualità delle acque di Sturla e di Pegli. Quali prospettive per l'estate?

La replica dell'assessore Matteo Campora: «Arpal, mensilmente e per tutta la stagione balneare, controlla le acque comparandone i valori con quelli degli ultimi quattro anni. Se un campione non risultasse idoneo, il sindaco ha l'obbligo di interdire la balneazione fino all'esito positivo del campionamento. Attualmente la balneazione è vietata nelle due spiagge citate, dove sono stati trovati colibatteri fecali; ci siamo quindi attivati con Ireti, per verificare che non ci siano scarichi illeciti».