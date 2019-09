Pegli, vetrata si stacca in classe: feriti quattro studenti

Tragedia sfiorata giovedì mattina alla scuola media Rizzo Alessi di Pegli, in piazza Bonavino, dove la vetrata di una finestra di una classe si è staccata dal suo alloggiamento ed è caduta su alcuni studenti.

Quattro ragazzini tra i 12 e i 13 anni - due maschi e due femmine - sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve. Soccorsi, sono stati accompagnati in codice giallo - quello di media gravità - all'ospedale Gaslini per i controlli del caso.

Un ragazzino, seduto vicino alla finestra, ha riportato un trauma frontale non commotivo e uno all'addome dovuti all'impatto con la finestra (rimasta intatta), le sue condizioni attuali sono buone. Altri due ragazzini hanno riportato un trauma frontale minore e una quarta ragazzina un trauma occipitale minore. Saranno tutti dimessi nel pomeriggio.

Non è chiaro per quale motivo la vetrata sia caduta. Soltanto qualche giorno fa, in concomitanza con l'inizio delle scuole, la Regione aveva diffuso una nota in cui sottolineava che negli ultimi 4 anni sono stati oltre 280 gli interventi per la messa in sicurezza delle scuole liguri, per un investimento totale di circa 100 milioni di euro.