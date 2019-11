Pegli, varata nuova passerella pedonale: stop ai treni per una notte

Weekend di modifiche al traffico ferroviario per il varo di una nuova passerella pedonale, provvisoria, che attraversa i binari della stazione ferroviaria di Pegli.

Per consentire l’intervento, dalle 21.20 di sabato 16 alle 9.00 di domenica 17 novembre la circolazione dei treni sarà sospesa tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri, linea Genova-Savona-Ventimiglia.

Nel tratto interrotto, i treni saranno sostituiti con bus (in allegato il file con il dettaglio). Gli Intercity 518 Roma-Ventimiglia, 690 Milano-Ventimiglia, del 16 novembre, e il 505 Ventimiglia-Roma del 17 novembre saranno cancellati da Genova a Ventimiglia.

I lavori, effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per conto del Comune di Genova, rientrano nell’ambito degli interventi per la sostituzione del ponte stradale di via Martiri della Libertà.

Come previsto dalla Convenzione siglata tra il Comune di Genova e RFI, la passerella pedonale provvisoria consentirà lo spostamento dei sottoservizi propedeutico alla demolizione, entro fine 2019, del sovrappasso esistente. Si procederà poi con il varo del nuovo sovrappasso (primavera 2020), lo spostamento dei sottoservizi, la ricostruzione del manto stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi, ringhiere e parapetti.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati