Pusher arrestato a Pegli, girava su auto d'epoca fiammante

È stata proprio la sua passione per le auto d'epoca a tradirlo: da giorni, infatti, uno spacciatore, già noto alle forze dell'ordine, girava a bordo della sua macchina che dava nell'occhio per consegnare la droga.

Gli uomini della squadra Mobile lo hanno così colto in flagrante mentre faceva salire in macchina un tossicodipendente; gli agenti della Criminalità Diffusa lo hanno sottoposto a perquisizione una volta sceso trovandolo in possesso della droga appena acquistata.

La polizia ha potuto così arrestare in flagranza, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, il 34enne genovese residente a Pegli sui cui erano sulle tracce da giorni. A bordo dell'auto d'epoca sono state trovate diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale atto al confezionamento dello stupefacente e circa 1000 euro in contanti.

Il pusher è stato processato questa mattina per direttissima.