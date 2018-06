Pegli, baby scippatore bloccato da un gruppo di ragazzi

Uno scippatore in fuga bloccato da un gruppo di ragazzi che lo hanno visto prendere di mira una donna e non hanno esitato a intervenire: è successo a Pegli nella mattinata di giovedì, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, e in manette è finito un 18enne di origini marocchine che aveva appena strappato la collana dal collo di una 60enne.

I fatti

Lo scippo si è consumato nel giro di pochi minuti: la vittima stava camminando in piazza Ponchielli quando è stata avvicinata da un giovane che ha afferrato la catenina che portava al collo e gliel’ha strappata, finendo per farla cadere a terra. All’intera scena assiste un gruppetto di ragazzi, che si lanciano subito all’inseguimento dello scippatore in fuga, riuscendo a bloccarlo e a trattenerlo sino all’arrivo delle volanti della polizia.

Nel frattempo la donna viene soccorsa e aiutata a rimettersi in piedi: sotto choc, ma fortunatamente incolume a parte il graffio provocato dallo strappo della collana. All’arrivo dei poliziotti, il giovanissimo scippatore è ancora trattenuto dai ragazzi, che lo affidano a loro: è un agente ad accorgersi che sta per ingoiare la collanina rubata, e che riesce a impedirglielo in tempo. Portato in questura, è stato arrestato con l’accusa di rapina.