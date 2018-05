Solidarietà per Ketty, una roulotte nuova dopo l'incendio

Una vita stretta in cinque metri quadrati finita in fumo in una manciata di minuti. La roulotte di ketty è bruciata lo scorso quattro maggio in via Ronchi per un incendio, molto probabilmente doloso, che ha distrutto tutti gli oggetti e i ricordi che aveva.

La donna e i suoi gatti si sono salvati ma della sua abitazione non è rimasto nulla: quelle quattro lamiere su ruota che per anni le hanno offerto un riparo sono finite in cenere. Per ketty, molto conosciuta a Pegli, si è attivata subito la macchina della solidarietà. Mentre la donna ha continuato a vivere ospite di una signora di Pegli, la notizia dell'incendio si è diffusa tra gli altri cittadini che hanno dato il via a una colletta social per ricomprarle una roulotte.

Il buon esito non si è fatto attendere grazie all'associazione Protezione animali Liguria, che ha trovato un'offerta a Milano e in meno di due settimane sono stati raccolti 300 euro con donazioni arrivate da parecchie persone. In attesa che la roulotte venga trasportata a Genova (il venditore la porterà a titolo gratuito) i pegliesi stanno cercando di risolvere un altro problema: Ketty dopo il terribile incendio ha paura di tornare nel luogo dove la sua prima casa è andata in fiamme, per questo i cittadini si stanno attivando nuovamente, insieme con gli assessori del Municipio Ponente, per trovare un terreno comunale che garantisca alla donna un po' di sicurezza.

Da qui l'appello dei pegliesi che riparte sui social: «Chi avesse un pezzo di terreno e volesse metterlo a disposizione si faccia avanti».