Pegli, revocato il divieto di balneazione

Revocato, dopo 9 giorni, il divieto temporaneo di balneazione sul lungomare di Pegli, nel tratto tra Molo Lomellini e Molo Torre.

Il divieto era stato istituito lo scorso 5 giugno dopo i campionamenti di Arpal su uno specchio acqueo che più volte i cittadini avevano segnalato a rischio inquinamento. Dopo i nuovi campionamenti, che hanno dato esito negativo, il sindaco ha firmato un’apposita ordinanza che revoca il provvedimento.

Della qualità dell’acqua nella zona della foce del rio Rexello, poco distante dal tratto in cui era scattato il divieto, si era più volte parlato anche a Tursi. Lo scorso maggio si era anche tenuta un’apposita commissione comunale per discutere di presunti scarichi abusivi su richiesta di alcuni consiglieri del municipio e del Comitato Pegli Bene Comune, che ha depositato una petizione da oltre 1500 firme per chiedere maggiori controlli e provvedimenti.