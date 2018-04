Tentata rapina a Pegli: uno scappa, l'altro finisce in carcere

Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina in concorso. Ieri pomeriggio in via Sabotino a Pegli, il 31enne, insieme a un complice, allo scopo di impossessarsi del telefono cellulare di un genovese di un 44enne, lo hanno aggredito e colpito con calci e pugni.

Alcuni passanti, notato quando stava accadendo, hanno allertato i carabinieri, che appena giunti sul posto sono riusciti a bloccare uno dei malviventi, mentre il complice si è dato alla fuga.

L'uomo è stato identificato in un 31enne di origini marocchine, gravato di pregiudizi di polizia, e trasferito nel carcere di Marassi. La vittima è stata ricoverata presso un nosocomio cittadino per le necessarie cure. Indagini in corso per identificare e rintracciare il fuggitivo.