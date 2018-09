A 83 anni minaccia di morte la compagna, in casa una pistola

Insulti, quotidiane aggressioni verbali e infine le minacce di morte: succede a Pegli, dove un uomo di 83 anni è stato denunciato da carabinieri per i continui attacchi alla convivente, una pensionata della stessa età.

I militari della stazione di Pegli sono arrivati all’abitazione della coppia, in via dei Reggio, al culmine dell’ennesimo litigio.

Una volta riportata la calma ed essersi assicurati che la donna non fosse ferita, hanno perquisito l’appartamento e trovato una pistola semiautomatica e le relative munizioni, per cui il pensionato ha presentato il regolare porto d’armi. Che non gli ha però risparmiato una denuncia per minacce aggravate, e il sequestro dell’arma.