Cronaca / Via Martiri della Libertà

Lavori a Pegli, treni sospesi

Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla Ventimiglia-Savona-Genova-Milano dalle 15 di giovedì 26 alle ore 5 di lunedì 30 dicembre per attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo sovrappasso in via Martiri della Libertà