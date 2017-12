Principio d'incendio, paura a Pegli

Attimi di paura oggi pomeriggio, domenica 24 dicembre, nel quartiere di Pegli per un principio di incendio in un palazzo di via Vianson, al civico numero 8. A prendere fuoco, poco dopo le ore 15:00 e per cause ancora ignote, un quadro elettrico con il fumo che ha immediatamente invaso un intero piano del palazzo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco di Multedo per evitare danni peggiori. L'intervento, infatti, si è concluso senza feriti e senza l'evacuazione del palazzo. Vigili del Fuoco ancora presenti sul posto intorno alle ore 17:00 per gli ultimi rilievi.