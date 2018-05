Roulotte incendiata a Pegli, il quartiere si mobilita: «Aiutiamo Ketty»

Ancora una roulotte in fiamme nel ponente genovese dopo i due episodi di piazza Sciesa, a Pra’. Stavolta l’incendio è scoppiato su un veicolo parcheggiato nei pressi di via Ronchi, a Pegli, occupato da una senzatetto che al momento del rogo non si trovava fortunatamente a bordo.

L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando diversi residenti hanno notato il fumo e sentito odore di bruciato. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco di Multedo (la caserma è poco distante), che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la roulotte nel giro di un’ora. I danni, però, sono ingenti, e tutti gli oggetti della donna, molto conosciuta nel quartiere, sono andati distrutti.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, dal luogo dell’incendio sarebbero stati visti fuggire tre giovani, di cui però i carabinieri di Arenzano, intervenuti dopo i Vigili del fuoco, non hanno trovato traccia. In attesa di accertare la natura dell’incendio, il quartiere si è già mobilitato per Ketty, la donna che da anni viveva nella roulotte e che ha perso tutto nelle fiamme: i pegliesi, attraverso il tam tam su Facebook, hanno aperto una raccolta fondi scegliendo il Centro d'ascolto Caritas dell'Immacolata, in piazza Sant’Immacolata, come “quartier generale” per le donazioni.