Paura a Pegli, furgone prende fuoco sul lungomare

Attimi di paura martedì mattina a Pegli dopo che un furgone che trasportava bombol ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione centro.

Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno all’altezza dell’incrocio con via Opisso: il conducente ha fermato il veicolo, è sceso e poi ha chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto anche pattuglie della Locale e Carabinieri per regolare il traffico, che ha inevitabilmente subito ripercussioni con rallentamenti. Le squadre dei vigili del fuoco hanno subito attaccato l’incendio è intorno alle 12.30 stavano lavorando per mettere il mezzo in sicurezza.