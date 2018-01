A casa 3 kg di droga, primo spacciatore in manette nel 2018

È dei poliziotti del commissariato Sestri Ponente il primo colpo allo spaccio di stupefacenti del nuovo anno. Grazie a un'efficace attività d'indagine, gli agenti della Squadra Investigativa hanno individuato a Pegli un 43enne genovese - persona apparentemente anonima, con piccoli precedenti per guida in stato di ebbrezza, disoccupato - come spacciatore di hashish.

Dopo un periodo di osservazione delle abitudini dell'uomo, ieri mattina è scattato il blitz. Gli operatori, dopo averlo fermato in strada, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo in una scatola di scarpe, chiusa nell'armadio della camera da letto, 38 piastre di hashish, per un peso di oltre 3 chilogrammi e mezzo. Sequestrati anche un bilancino elettronico e la somma di 340 euro.

Il 43enne genovese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trasferito nel carcere di Marassi.