Inseguimento per le vie di Pegli, giovane in manette

Un genovese di 29 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La scorsa notte intorno alle 2.30, l'uomo, a bordo di uno scooter rubato, è sfrecciato a forte velocità proprio di fronte a una volante in via Multedo di Pegli.

Gli agenti hanno così deciso di sottoporre il veicolo a controllo ma il centauro, anziché fermarsi all'alt della polizia, ha accelerato per cercare di scappare. La fuga è terminata, dopo un rocambolesco inseguimento, in viale Villa Chiesa dove il giovane, tentando una brusca svolta, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra, urtando contro l'autovettura di servizio per poi proseguire a piedi.

Raggiunto dai poliziotti dopo pochi metri, il giovane ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni prima di essere definitivamente bloccato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Da successivi accertamenti è risultato che lo scooter era appena stato rubato in via Parma, dove i poliziotti hanno constatato la presenza di un secondo motociclo a cui era stato forzato il bauletto da cui era stato sottratto il casco.