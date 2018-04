Entra in uno studio veterinario per rubare, fermato grazie al vicino "detective"

Un arresto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 aprile 2018 a Pegli. Un 51enne di origini napoletane, dopo aver rotto il vetro di una finestra, è entrato in uno studio veterinario di Pegli in via Zaccaria intorno a mezzanotte e mezza. L'uomo, però, è stato notato da un residente della zona che ha immediatamente telefonato al 112.

Ladro in fuga a Pegli

Gli agenti della volante, arrivati in silenzio per cercare di cogliere il ladro sul fatto, lo hanno visto uscire dallo studio e fuggire verso il Lungomare di Pegli. A questo punto lo hanno inseguito e trovato mentre tentava di nascondersi dietro ad alcune auto in sosta gettando sotto di esser alcuni cacciaviti e i guanti utilizzati durante il furto. I poliziotti lo hanno bloccato e arrestato.