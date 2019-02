Furto al circolo del tennis di Pegli: i ladri portano vie le caldaie

Ladri in azione al circolo del Tennis di via Salgari, a Pegli.

Stando a quanto denunciato alla polizia, nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno si è introdotto nella struttura, è andato negli spogliatoi e ha staccato e portato via tre caldaie per la produzione di acqua calda per le docce.

Ad accorgersi del furto, venerdì mattina, i titolari della struttura: il danno sarebbe di circa 3mila euro.