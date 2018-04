Pegli, cede la collina: frana investe officina

Genova si sveglia sotto un cielo azzurro per la prima volta dopo giorni, ma le piogge che nei giorni scorsi hanno “inzuppato” il terreno hanno inevitabilmente causato frane e smottamenti.

L’ultimo si è verificato intorno alle 7.40 di giovedì in piazza Zagora, a Pegli, dove la collina dietro un palazzo è in parte franata investendo l’officina al pianterreno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che transennare la zona e metterla in sicurezza: i tecnici intervenuti sono stati costretti a negare l’agibilità alla struttura. Anche nella giornata di mercoledì si sono verificati diversi altri episodi simili, e ad Apparizione, in via Monte Fasce, è stato necessario chiudere un tratto di strada.