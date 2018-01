Frana un muro a Pegli, chiusa via Monte Contessa

Questa mattina la polizia municipale ha provveduto a chiudere via Monte Contessa a Pegli, dall'intersezione con via Monte Uliveto fino alla altezza del civico 13, in seguito al cedimento di un tratto di un muro di contenimento dei terreni prospicienti la via.

La strada è stata interdetta al transito sia pedonale che veicolare. Oltre la chiusura risultano residenti sette famiglie, tutte le abitazioni a monte della caduta del muro sono raggiungibili a piedi o, in alternativa, tramite una strada che dal cimitero Pini Storti porta a monte della caduta del muro, di non facile percorribilità in quanto sterrata.

Sul posto personale della protezione civile.