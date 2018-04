Pegli, decine di auto vandalizzate nella notte

Amaro risveglio per chi giovedì sera ha parcheggiato la propria auto nel parcheggio di Molo Archetti, a Pegli: ignoti nella notte hanno preso di mira gran parte dei veicoli, distruggendo i finestrini e in molti casi razziando gli abitacoli in cerca di oggetti di valore.

Una trentina le auto vandalizzate, come dimostra il filmato che un residente ha condiviso su Facebook proprio per testimoniare l’accaduto dopo avere contattato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno individuato le auto danneggiate e raccolto le denunce dei proprietari. La speranza è che le telecamere della Genova Parcheggi abbiano ripreso i vandali in azione, così da poter risalire alla loro identità.