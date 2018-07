Ubriaco e contromano, bloccato dopo un inseguimento per le vie di Pegli

Rocambolesco inseguimento nel primo pomeriggio di sabato a Pegli, nel ponente genovese, dove una pattuglia della Municipale ha bloccato un automobilista che si era messo alla guida ubriaco imboccando una strada contromano e ha poi cercato di fuggire.

L’allarme è scattato poco dopo le 13.30, quando due agenti del settimo distretto di che stavano per iniziare il turno di servizio hanno notato una Bmw bianca con a bordo due persone entrare contromano in piazza Lido: nel vedere l’auto di pattuglia, il conducente ha fatto immediatamente inversione di marcia ed è ripartito a grande velocità, dirigendosi verso levante. Gli agenti sono saliti quindi saliti a loro volta in auto e si sono messi all’inseguimento, raggiungendo i due fuggitivi dopo qualche centinaio di metri.

Il conducente in un primo momento ha cercato di allontanarsi, ma poi è tornato spontaneamente alla macchina, in cui aveva lasciato oggetti personali e documenti. Sia lui, identificato in un 28enne di origini marocchine, sia il passeggero sono apparsi subito ubriachi: l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e segnalato per la violazione delle norme sulla immigrazione perché presente illegalmente sul territorio italiano.

Soddisfatto il comandante del Corpo, Gianluca Giurato: «Dal mio arrivo al vertice ho avuto numerose dimostrazioni dello spirito di servizio dei nostri agenti, che hanno guadagnato la mia completa fiducia».