Bimbo di 11 anni si allontana da scuola, ritrovato dopo ore di ricerche

Interminabili ore di angoscia e paura, ma alla fine si è potuto tirare un respiro di sollievo: il bimbo di 11 anni scomparso giovedì mattina da Pegli è stato ritrovato, sta bene ed è a casa con i suoi genitori, cui ha spiegato di essersi allontanato perché preoccupato per alcune questioni legate alla scuola.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di venerdì, quando il padre del ragazzino ha atteso invano il figlio fuori dalla scuola. Parlando con le insegnanti ha scoperto che, pur avendolo regolarmente accompagnato, in realtà non era mai entrato. E’ dunque iniziata la mobilitazione, non soltanto per le vie del quartiere ma anche online, con la foto del bambino condivisa decine di volte nel tentativo di velocizzare il suo ritrovamento.

Alla fine il piccolo è stato trovato da un’insegnante mentre camminava in zona Lido, incolume e ignaro del caos suscitato: la donna lo ha riaccompagnato a scuola, dove lo ha affidato ai genitori.