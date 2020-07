Strappano collanina sul bus, baby gang fermata grazie a social e telecamere

Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni, tutti con precedenti specifici, sono stati denunciati dai poliziotti del Commissariato di Sestri Ponente per un furto con strappo commesso a bordo di un autobus della linea 1 nella serata del 22 giugno. La baby gang aveva già commesso furti simili in passato, anche fuori dalla Liguria.

Vittima del furto un giovanissimo del ponente genovese che, come detto, stava viaggiando sull'autobus. All’altezza di Pegli si è avvicinato alla porta centrale per scendere e, a quel punto, è stato accerchiato dal branco che si è disposto a muro dietro di lui.

Mentre due lo distraevano creando un diversivo e un altro controllava che nessuno li notasse, quello più distante, con un gesto repentino, gli ha strappato la collana ed è poi sceso all’apertura delle porte con fare tranquillo.

Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera interna dell’autobus le cui immagini, dopo la denuncia del giovane, sono state acquisite e visionate dai poliziotti del Commissariato. Agli agenti è sembrato subito evidente che la banda avesse agito con un modus operandi ben collaudato, con un ruolo ben preciso per ogni componente, già utilizzato in precedenti azioni simili all’interno di discoteche e luoghi di aggregazione, anche in altre regioni italiane.

Gli investigatori, dopo una breve indagine, anche sui social, sono riusciti a dare un nome ai volti ripresi dalle telecamere, raccogliendo gli elementi necessari per attribuire ai quattro la responsabilità dei fatti.

