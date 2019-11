In casa quasi un etto di hashish, arrestato

Venerdì 1 novembre 2019 la polizia ha arrestato un 23enne albanese per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti sono entrati in un appartamento di via Longo ed hanno sorpreso il 23enne albanese in possesso di 870,60 grammi di hashish, pronti alla vendita al dettaglio.

Questa mattina il pusher, con svariati precedenti di polizia, è stato sottoposto a processo per direttissima.