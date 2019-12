Spaccia cocaina a Pegli, arrestato insieme all'acquirente

Nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre 2019 i carabinieri dell'aliquota Operativa della compagnia carabinieri di Sampierdarena hanno arrestato a Pegli per detenzione e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente due stranieri: un tunisino di 30 anni, abitante in via Laviosa, poiché sorpreso a cedere oltre 20 grammi di cocaina a un marocchino di 38 anni, senza fissa dimora.

Perquisito il pusher, i militari hanno recuperato 1.600 euro e altri sei grammi circa della stessa sostanza. Perquisizione personale e domiciliare estesa anche all'acquirente, al quale i carabinieri hanno trovato 700 euro, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi.

I due, entrambi con pregiudizi di polizia, questa mattina sono stati processati con rito direttissimo. Droga e denaro sequestrati.