Pegli: spaccia cocaina in un parcheggio, sull’auto (rubata) anche un coltello

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso con oltre 10 dosi di cocaina pronte per essere vendute, di cui ha inutilmente tentato di disfarsi

Se ne stava in piena notte in un parcheggio di via Ronchi, a Pegli, a bordo di un’auto in compagnia di altre tre persone, in mano un astuccio di cui ha provato a liberarsi alla vista della polizia e che è risultato contenere oltre 10 dosi di cocaina.

L’uomo, un 52enne già noto alle forze dell’ordine proprio per precedenti di spaccio, è stato notato a causa della luce di cortesia rimasta accesa nell’abitacolo: una volante della questura l’ha vista e ha deciso di avvicinarsi per un controllo, cui il 52enne ha reagito gettando ciò che aveva in mano - un piccolo astuccio nero - tra le altre auto parcheggiate. Gli agenti lo hanno però ritrovato immediatamente, e aprendolo hanno scoperto la droga, 13 dosi, per un totale di circa 8 grammi di cocaina.

A bordo dell’auto, risultata rubata e con targhe sostituite, l’uomo aveva anche un coltello a serramanico: per lui è scattato l’arresto con l’accusa di spaccio, e la direttissima in mattinata, e anche la denuncia per riciclaggio.