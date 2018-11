Pegli, proteste per il sottopasso “piscina”. Tursi: «Al via i lavori»

Approda anche in consiglio regionale l’ormai annoso problema del sottopasso di via Pacoret de Saint Bon, a Pegli, che a ogni pioggia si trasforma in una vera e propria piscina con pesanti ripercussioni sul traffico.

Dopo giorni ininterrotti di pioggia, code che si allungano dall’uscita del casello autostradale a via dei Reggio e segnalazioni via social (sul gruppo Sei di Pegli se in primis, come dimostra la foto postata da @ilmetereologoignorante) il consigliere Mauro Avvenente (ex presidente del Municipio Ponente) ha chiesto aggiornamenti all’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, nel corso del consiglio di martedì 13 novembre.

«Il rio Rostan è completamento tombinato - ha replicato Fanghella - Tale situazione è irregolare e, anche se la responsabilità dello sgombero del tratto di sfocio non compete al Comune, ma al Demanio, ci siamo fatti carico della situazione. Quando Aster ha iniziato i lavori sono state trovate acque inquinate da idrocarburi provenienti dalla Carmagnani: dal 14 novembre, e per cinque settimane, l’azienda eseguirà i lavori per la soluzione dei problemi del sottopasso di via Pacoret».