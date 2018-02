Massacrati dal branco per questioni di viabilità, giovani fidanzati in ospedale

Una banale lite per questioni di viabilità che si è trasformata in una brutale aggressione da parte del branco. Vittima una coppia di giovani fidanzati, massacrati a pugni e calci e colpiti con cinture e persino con una chiave inglese, tutto per avere chiesto che venisse spostata un’auto che intralciava la carreggiata.

Il racconto dell'aggressione

È successo a Pegli, in viale Modugno, intorno alle 21 del sabato appena trascorso: stando a quanto raccontato dalle vittime e dai testimoni, i due ragazzi stavano percorrendo la strada a bordo della loro auto quando, all’altezza di un ristorante, hanno notato un’altra vettura bloccare parzialmente la corsia. Sarebbe dunque nata una lite con un gruppetto di 6 giovani, quattro ragazzi e due ragazze, tutti tra i 20 e i 25 anni. La discussione è rapidamente degenerata, sino a quando la giovane a bordo dell’auto non è scesa per chiarire di persona: nel giro di pochi secondi è stata avvicinata da una delle ragazze, che l’ha afferrata per i capelli e ha iniziato a colpirla facendola crollare sulla strada.

Il fidanzato, un genovese di 23 anni, notando la scena è a sua volta sceso dall’auto per andarle in soccorso, ma è stato raggiunto dagli altri membri del gruppo, che lo hanno circondato e colpito ripetutamente alla testa, al volto e al corpo. Prima con pugni e calci, poi con le cinture e infine con una chiave inglese tirata fuori da uno degli aggressori: un massacro interrotto solo dalla chiamata al 112, che ha spinto il branco a disperdersi a bordo di due auto. Sull’asfalto sono rimasti i due giovani fidanzati, entrambi sotto choc e insanguinati.

Gli aggressori fuggiti in direzione mare

All’arrivo delle volanti della questura gli aggressori si erano ormai dati alla fuga. La coppia ha raccontato agli agenti quanto accaduto e ha chiesto di essere accompagnata all'ospedale, dove i due sono stati visitati e poi dimessi. I medici del San Martino, in particolare, hanno dato al ragazzo una prognosi di 30 giorni: il bilancio, per lui, è stato di ferite e tagli al volto e alla testa, ecchimosi su gran parte del corpo e naso rotto. Anche la compagna ha riportato diverse ferite e tagli, anche se più lievi.

Resta il profondo choc per essere stati brutalmente aggrediti alle 9 di sera per una banale questione di viabilità: sull’accaduto indaga ora la Squadra Mobile, che visionerà i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire alle auto del gruppo di aggressori e alle loro identità.