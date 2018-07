Serra Riccò: il compagno ha un malore fatale, lei muore a pochi minuti di distanza

Se ne sono andati insieme, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, Francesco Guardiano, 78 anni, e la moglie Fernanda Frassinetti, 80: la tragedia si è consumata nel loro appartamenti di Pedemonte, piccola frazione di Serra Riccò, e in entrambi i casi si è trattato di malore.

La tragedia si è consumata martedì pomeriggio, quando Francesco, ex operaio Italsider, scende nella cantina della loro villetta. È qui che si sente male, un forte dolore al petto che lo fa accasciare a terra. Fernanda corre a controllare, chiama immediatamente il 118, è in grande stato di agitazione. I vicini, attirati nel frattempo dalle grida di aiuto della donna, fanno in tempo a entrare a loro volta in cantina prima di vederla cadere a terra priva di sensi.

A nulla servono i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarli: Francesco e Fernanda non ci sono più, lui stroncato da un malore, lei dal dolore nell’assistere alla morte del compagno con cui si era ricostruita un’esistenza serena e piena (entrambi erano vedovi). Conosciuti e molto amati dai loro concittadini, la loro morte ha trascinato nel lutto il paese, e sono centinaia i messaggi di cordoglio e solidarietà alle loro famiglie: «Li univa un amore profondo - scrive chi li conosceva - Siamo tutti sconvolti, erano due persone meravigliose».