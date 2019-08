Cronaca Serra Riccò / Via Caffaro

Casa avvolta dalle fiamme, muore anziano

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di lunedì 19 agosto 2019 in via Caffaro nel comune di Serra Riccò. Salva la moglie della vittima, che si trovava anch'essa in casa. Aperta un'inchiesta