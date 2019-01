Uccisione del sindaco di Danzica, un minuto di silenzio a Tursi

Anche il consiglio comunale di Genova si è unito alle manifestazioni di cordoglio per la morte di Pawel Adamowicz, sindaco di Danzica, ucciso domenica sera sul palco di un evento di beneficenza davanti agli sguardi atterriti di centinaia di persone.

I consiglieri riuniti nella Sala Rossa di Tursi hanno deciso di osservare un minuto di silenzio in segno di rispetto e vicinanza alla popolazione polacca - a Danzica è stato proclamato un lutto nazionale di tre gironi - e ai familiari del sindaco ucciso.

«Questo assassinio ha scosso le coscienze di tutti noi - ha detto il presidente del consiglio comunale Alessio Piana prima di chiedere il minuti di silenzio - Ci aggiungiamo alla ferma condanna espressa da ogni persona di buon senso contro il fanatismo ed estremismo che si stanno annidando in diverse parti dell’Europa e del mondo, ed esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza da parte della città di Genova a Danzica e alla Polonia».

In mattinata il capogruppo della Lista Crivello, Gianni Crivello, aveva chiesto formalmente alla presidenza del consiglio comunale che anche Genova esponesse fuori dagli edifici comunali le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la morte di Adamowicz.