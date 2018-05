Paura a Molassana, incendio nella pizzeria nuova

Era già fissata per giovedì 24 maggio l'inaugurazione della pizzeria Tourlé in via Molassana: a partire dalle 19, pizza gratis per festeggiare l'apertura della nuova attività, brand che ha già aperto locali in diverse città italiane, e che non vuole essere solo pizzeria ma anche caffetteria e gelateria.

Ma venerdì sera, verso le 23, un incendio ha danneggiato il locale: sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e 118, nessun ferito e fiamme spente, ma ora ci si interroga sulle cause del rogo. Tutte le ipotesi sonon al vaglio degli inquirenti: si pensa che le fiamme possano essere partite dall'eventuale corto circuito di un elettrodomestico in cucina, ma non si esclude neppure il dolo. Il locale è stato sequestrato.