Veicoli delle Poste in fiamme, indaga la polizia

Intorno alle ore 3.20 della scorsa notte i vigili del fuoco di Bolzaneto, supportati dalla sede centrale con una autobotte, sono intervenuti in via Pastorino a Bolzaneto per un incendio di autovetture.

All'interno di un parcheggio chiuso da cancello, diversi mezzi delle Poste italiane erano in fiamme. Tre autovetture e tre scooter sono stati avvolti dal fuoco, mentre gli altri mezzi vicini sono stati salvati dal pronto intervento dei vigili del fuoco.

La polizia scientifica sta indagando sulle cause. Non si esclude il dolo in quanto è stato ritrovato materiale sospetto nei pressi dell'incendio. Non si esclude la matrice anarchica visti i precedenti gesti contro le Poste, finite nel mirino degli antagonisti per la compagnia aerea dell'azienda Air Mistral, utilizzata per rimpatriare gli immigrati irregolari.