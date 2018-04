Pasqua, Liguria medaglia d'argento per il turismo

La Liguria, con fiore all'occhiello Genova, ha registrato il secondo posto, tra le regioni italiane, per percentuale di prenotazioni turistiche nel ponte di Pasqua. I dati nazionali di Assoturismo assegnano alla Regione Liguria la medaglia d'argento con l'83 percento delle prenotazione alberghiere, a pari merito con il Veneto e dietro, soltanto, alla Toscana.

Secondo l'associazione, tra le mete più scelte dagli italiani per questo lungo weekend pasquale, ci sarebbe proprio Genova, sempre più presa di riferimento come città d'arte, ma non solo: i prossimi fine settimana segnano il tutto esaurito in città grazie alla Coppa Davis che si svolgerà a Genova dal 6 all'8 aprile e all'avvio di Euroflora, ai parchi di Nervi, dal 21 aprile al 6 maggio.

Sempre più Genova sta diventando una città di richiamo e la conferma arriva anche dall'arrivo di dieci pullman di turisti, sbarcati a Savona della Costa Diadema, che visiteranno l'Acquario di Genova, dove, da ieri vigilia di Pasqua, ci sono le code in piazza Caricamento per entrare.