Atp-Amt, al via l'abbonamento integrato con sconti su mensile e annuale

È già disponibile delle biglietterie aziendali Atp il nuovo abbonamento integrato Atp-Amt, mensile e annuale. Si tratta di una novità importante e anche positiva per le tasche dei passeggeri che dall’inizio di settembre si trovano la possibilità di viaggiare con un abbonamento integrato Atp-Amt risparmiando rispetto a quanto avveniva in precedenza.

L’accordo, fortemente sostenuto dagli enti proprietari, Comune di Genova e Città Metropolitana, prevede per i clienti del trasporto pubblico la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile da 70 euro o un abbonamento annuale da 650 euro, entrambi validi sull’intera rete Amt-Atp (con esclusione del servizio Shuttle Bus).

Quanto risparmiano i pendolari

Il risparmio è significativo e nel caso dell’abbonamento annuale si tratta di una novità assoluta: fino a ieri chi voleva abbonarsi per viaggiare sulle corriere della Città Metropolitana e sui bus urbani di Genova doveva spendere 845 euro (395 di annuale AMT e 450 di ATP), oggi invece l’abbonato ai tre servizi spenderà in totale 650 euro, con un risparmio di 195 euro. «Non potevamo più prescindere da un approccio sinergico delle politiche tariffarie e di trasporto delle nostre due aziende, la vivibilità e l’attrattività turistica di un territorio morfologicamente difficile come il nostro dipende in maniera significativa dalla qualità dei servizi di trasporto locale offerti. Per Atp Esercizio si tratta di un nuovo punto di forza in una stagione che ci ha visto protagonisti di tante iniziative sempre rivolte al miglioramento del servizio per i nostri utenti» dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.

Per l’abbonamento mensile si passa da una spesa di 94 euro a quella in vigore da oggi a 70 euro.

Come e quando acquistare il nuovo abbonamento

Da oggi, sabato 1 settembre, il nuovo abbonamento mensile integrato a 70 euro sarà in vendita presso le biglietterie aziendali Atp con il consueto orario di apertura: Chiavari in corso Assarotti, di Rapallo in piazza delle Nazioni, Sestri Levante in corso Colombo, Santa Margherita Ligure in piazza Vittorio Veneto e Genova in piazza della Vittoria 23R. L’emissione è garantita e veloce per chi è già possessore dell’abbonamento, occorre qualche giorno per avere l’abbonamento.

Per quanto riguarda l’abbonamento annuale si potrà comprare online sul sito di Amt.

Corse serali speciali per l'Expo Fontanabuona

Intanto, a proposito di servizi per il levante, prosegue fino a domenica sera il servizio con corse serali aggiuntive per l’Expo Fontanabuona. Sono state molto utilizzate le 2 corse serali aggiuntive per rispondere alle esigenze del pubblico: una corriera parte da Calvari alle 22.30, passa da Carasco Centro alle 22.40 e arriva a Chiavari Fs alle 22.50. Un secondo mezzo parte da Calvari alle 23.30, si ferma a Carasco Centro alle 23.40 e chiude la corsa a Chiavari Fs alle 23.50. Atp Esercizio, come spiegato anche nel corso di un incontro in ambito Expo, è sponsor della manifestazione.