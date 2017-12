Il Parco di Portofino diventa nazionale, in arrivo un milione di euro

Il Parco Regionale di Portofino diventa un parco nazionale grazie al "sì" definitivo alla legge di bilancio. Comprenderà anche l'area marina protetta antistante.

Il Parco di Portofino diventa nazionale

La novità è stata annunciata dal senatore del Partito Democratico, e vicepresidente della Commissione Ambiennte Massimo Caleo che ha espresso soddisfazione per la decisione: «Portofino merita il massimo della salvaguardia - ha dichiarato il senatore - e dopo 20 anni abbiamo raggiunto questo traguardo con il consenso dei sindaci del territorio». Il senatore ha poi voluto ricordare due persone che non ci sono più, Pietro Ottone, uno dei pionieri di questo percorso e Carlo Repetto, ex direttore del parco. Per la trasformazione è prevista una dotazione di un milione di euro più altre risorse per l'area marina.