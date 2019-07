Parco di Portofino, scoperta discarica abusiva: all'interno rifiuti pericolosi

Una discarica abusiva nascosta nel verde del parco naturale regionale di Portofino, gioiello del comprensorio ligure.

L’hanno scoperta i carabinieri Forestali di Rapallo, che nei giorni scorsi hanno messo i sigilli e sequestrato un’area di circa 80 metri quadrati piena di rifiuti classificati come pericolosi.

I rifiuti erano contenuti per la maggior parte in grossi sacchi, e si presume provengano da lavorazioni edilizie. Sono in corso indagini per accertare le responsabilità e risalire ai responsabili, che nell’area hanno abbandonato anche oggetti elettrici.